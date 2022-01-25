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Danimarka’da Covid-19 Yasakları Kaldırılıyor

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Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen'in yarın Covid-19 yasakları ve önlemlerini kaldırma kararını açıklayacağı öne sürüldü.
Danimarka’da Covid-19 Yasakları Kaldırılıyor

Corona virüsü salgınının Omicron varyantı ile birlikte yükselişe geçtiği Danimarka’da Covid-19 önlemleri ve kısıtlamaları ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Jyllands-Posten, farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre bu ay sonunda uygulanan bütün corona virüsü yasakları ve önlemlerinin kaldırılacağını öne sürdü.

Gazete, Başbakan Mette Frederiksen’in kararı yarın açıklayacağını da öne sürdü.

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