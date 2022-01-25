Danimarka’da Covid-19 Yasakları Kaldırılıyor

Corona virüsü salgınının Omicron varyantı ile birlikte yükselişe geçtiği Danimarka’da Covid-19 önlemleri ve kısıtlamaları ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı…
Ülkenin çok okunan gazetelerinden Jyllands-Posten, farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre bu ay sonunda uygulanan bütün corona virüsü yasakları ve önlemlerinin kaldırılacağını öne sürdü.
Gazete, Başbakan Mette Frederiksen’in kararı yarın açıklayacağını da öne sürdü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.