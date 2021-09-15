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Danimarka’da katliam gibi festival: 1428 balina ve yunus öldürüldü

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Danimarka’ya bağlı özerk statüdeki Faroe Adalarında her yıl düzenlenen Grindadrap Festivali büyük tepki topladı.
Danimarka’da katliam gibi festival: 1428 balina ve yunus öldürüldü

Danimarka’ya bağlı özerk statüdeki Faroe Adalarında her yıl düzenlenen Grindadrap Festivali büyük tepki topladı.

Danimarka medyasında çıkan haberlere göre 1500’lü yıllardan bu yana yunus ve balina avlama geleneğinde, bu yıl yerel halk tarafından bin 428 balina ve yunusun katledildiği ifade edildi.

Bu yıl öldürülen balina ve yunus sayısının, geleneğin başladığı zamandan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı olduğu tahmin ediliyor.

Festivalde kaydedilen görüntülerde, avdan sonra kıyı şeridi boyunca onlarca ölü yunusun sıra sıra dizildiği, çoğunda büyük yaralar oluştuğu kameraya yansıdı.

Balıkçılar geleneği sürdürmek amacıyla çoğunlukla pilot balina, şişe burunlu yunus ve beyaz başlı yunus avlıyor.

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