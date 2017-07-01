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Danimarka'da korkunç olay! Minik çocuğun plaj keyfi kabusa dönüştü!

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Danimarka'da korkunç olay! Minik çocuğun plaj keyfi kabusa dönüştü!
Yaz aylarının gelmesiyle plajlar çocuklar için en keyif aldıkları oyun alanları oluyor. Ancak plajda oyun oynarken anne ve babalar bu tehlikeye dikkat edin.

Yazın gelmesiyle beraber plaj mevsimi de açıldı. Özellikle çocuklar kumda oynamayı kumdan kaleler yaparak plajda keyif yapmayı oldukça seviyorlar.  Ancak Jacob ve ailesi için plaj keyfi kabusa dönüştü. Küçük çocuk plajda kumda yürürken ayak parmaklarını kaybediyordu. Jacob, yalınayak yürürken kumların arasına gizlenmiş köz ateşinin üstüne düştü. Birileri muhtemelen burada mangal yapmıştı ve kumla üstünü örtmüştü.

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Jacop'ın ayağında derin ve ciddi yanık izleri oluştu. Jacob'ın annesi ise çektiği oğlunun çektiği acıları şu şekilde dile getirdi: “Hastane, rehabilitasyon ve çektiği acıyı düşünürsek oğlum bundan bir yıl çekti” dedi. Katja ve Jacob hemen yakınlardaki bir hastaneye gitti. Hastane görevlileri hemen çocuğun acısını dindirmek için müdahale ettiler. Doktorlar, Jacob'ın ayak parmaklarını kaybetme riskinin olduğundan bahsedince Katja baygınlık geçirdi.

Neyse ki yetenekli doktorlar sayesinde Jacob'ın ayak parmakları kurtarıldı. Ancak çocuğun ileride birçok operasyon geçirmesi gerekecekti. Olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen anne bütün ebeveynleri uyarıyor. Ve plajda gezerken özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

 

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