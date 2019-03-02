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Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor

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Danimarka hükümeti ülkedeki çok sayıda işletmenin nakit para kabul etmesinin önüne geçmek için mevcut ekonomi yasasını değiştirmeyi planlıyor.
Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor

Yasa değişikliği, başkent Kopenhag öncülüğündeki "2030 itibariyle nakitsiz toplum" adımı kapsamında gerçekleştirilecek.

Yasa değişikliği ile beraber ülkedeki market, restoran ve alışveriş mağazaları "yalnızca kart ile ya da internet üzerinden ödeme" seçeneklerini tercih edecek. Danimarka Ekonomi Bakanı Rasmus Jarlov, yasa değişikliğinin suçla mücadele kapsamında da fayda sağlayacağını söyledi.

Ülkede 2017 yılında yürürlüğe giren yasa işletmelere 22:00 - 06:00 saatleri arasında nakit kabul etmeme tercihi sunuyor.

 

Danimarka değiştirilmesi planlanan yasa ile nakitle alışverişin önünü tamamen kesmek istese de ülkede süpermarketler, posta hizmetleri, doktorlar, eczaneler ve benzeri hizmetler nakit para kabul etmeye devam edecek.

Yasa değişikliği planı bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. Yasaya karşı olanlar Danimarkalı vatandaşlarının hükümetin kontrolü altında hareket edeceği tezini savunuyor.

Nakit para ile alışveriş dönemini sona erdirmek isteyen tek ülke Danimarka değil. İsveç, Norveç ve Finlandiya da tıpkı Danimarka gibi yakın gelecekte nakit para ile alışverişi tamamen sonlandırmak istiyor.

 

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