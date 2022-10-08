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Danimarka’da ‘sarayda yasak aşk’ iddiası

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Küçük oğlu Prens Joachim’in kraliyet unvanlarını geri alan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in bu kararının arkasında "sarayı karıştıran yasak aşk krizi” olduğu iddiası tartışma yarattı.
Danimarka’da ‘sarayda yasak aşk’ iddiası

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in 4 torununun kraliyet unvanlarını alması tartışmalara yol açarken, kararın arkasında yasak aşk olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe geçen ay sürpriz bir karar alarak bazı kraliyet ailesi mensuplarının kraliyet unvanlarını aldığını duyurmuştu. Karar, dünyanın en huzurlu ve sakin ülkelerinden biri olan Danimarka'da “taht oyunları başladı” söylemlerine yol açmıştı.

Kraliyet'ten yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat “kont” ve “kontesi” olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu “prens” ve “prenses” unvanlarının sona ereceği bildirilmişti. Kraliçe’nin küçük oğlu Prens Joachim ise karara sert tepki göstererek “Hepimiz bu karardan dolayı çok üzüldük. Çocukların üzüldüğünü görmek hiç keyifli bir durum değil. Anlamadıkları bir durumun içine düştüler” demişti.

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Danimarka Veliaht Prensi Frederik ve eşi Prenses Mary.

‘PARTİDE YENGESİNİ ÖPMEYE ÇALIŞTI’

İspanya basınının iddiasına göre, Danimarka kraliyet ailesini karıştıran kararın arkasında Prens Joachim'in yengesi Prenses Mary'ye aşık olması var. Vanitatis Elconfidencial dergisi, evli olan 53 yaşındaki Prens Joachim'in abisi Veliaht Prens Frederik'in eşi Prenses Mary'ye aşık olduğunu öne sürdü. Haberde bir kraliyet etkinliğinde sarhoş olan Prens'in yengesi Mary'yi öpmeye çalıştığı da iddia edildi.

Haberde, Prens'in eşi Marie'nin de olaya şahit olduğu ve kraliyet ailesinde “yasak aşk krizi” çıktığı kaydedildi. Danimarka basınında da daha önce Prens Joachim'in yengesi Mary'ye aşık olduğu, ona çok benzeyen ve ismi de çok yakın olan Marie'yle evliliğinin de bu aşkı söndüremediği iddialarının ortaya atıldığı belirtildi.

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