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Danimarka'da tartışmalı bir karar daha: Kirlilik endişesiyle vizonlar mayısta toplu mezarlardan çıkarılıp yakılacak

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İnsanlara koronavirüs mutasyonu bulaştırdıkları gerekçesiyle katledilen vizonlar, bu kez çevre kirliliği endişesiyle toplu mezarlardan çıkarılacak.
Danimarka'da tartışmalı bir karar daha: Kirlilik endişesiyle vizonlar mayısta toplu mezarlardan çıkarılıp yakılacak

Danimarka, çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun insanlara mutasyona uğramış koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle katledilmesinin yarattığı sorunlarla boğuşuyor. 

Hükümetin vizonların itlafının ve gömülmesinin sağlık riski ya da çevreye tehdit oluşturmayacağı iddiasının tersi gelişmelere sahne olan Danimarka'da, çevre kirliliği endişesi nedeniyle vizonları toplu mezarlardan çıkarma kararı alındı. 

Batıdaki bir askeri tesise aceleyle gömülen 4 milyon vizonun çürüme sürecinde salınan gazların itkisiyle topraktan dışarı fırlamasının şoku yaşanırken, toplu mezarlardan alt katmanlara akan sıvıların yeraltı sularını ve gölleri zehirleyebileceği uyarılarına koşut yurttaşlar suların kirlenmemesi için seslerini yükseltti.

Bunun üzerine 4 milyon zombi vizonla ilgili açıklama yapan Gıda ve Tarım Bakanlığı, kalıntıları kazıp çıkarmaya parlamento desteğinin elde edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre katledilen vizonların topraktan çıkarılmasına virüs bulaştırmaları riskinin tümüyle ortadan kalkacağı Mayıs 2021'de başlanacak.

Bunun kirlenmeyi önlemek için çok geç bir tarih olması tartışmasının üstüne sonraki işlemin çevreye etkisi de başlı başına soru işareti.

Zira çıkarılacak vizon kalıntıları, yakındaki atık yakma fırınlarında yakılacak.

Bir numaralı kürk ihracatçısı ülkede vizon katliamı kararı, çiftliklerdeki hayvanların en az 373 kişiye koronavirüs mutasyonu bulaştırdığının anlaşılması üzerine alınmıştı.

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