Danimarka'da tren kazası: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Danimarka'nın iki büyük adası Zealand ve Fyn'i, birbirine bağlayan Büyük Kemer Köprüsü üzerinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 6'dan 8'e yükseldi.

16 kişinin de yaralandığı kazada polis ölen beş kadın ve üç erkeğin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Danimarka Devlet Demiryollarından (DSB) yapılan açıklamaya göre, kaza çarşamba günü yerel saatle 07.30 civarında yaşandı. Olay sırasında trende 131 yolcu ile 3 mürettebat bulunuyordu.

Hadisenin ardından köprü demiryolu trafiğine kapatıldı. Araç trafiği ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Danimarka medyası, yolcu treninin sert rüzgarların da etkisiyle kargo treniyle çarpıştığını aktardıReuters

Başkent Kopenhag'a giden yolcu treninin Büyük Kemer Köprüsü üzerinde sert rüzgarların da etkisiyle yük trenine çarptığı bildirildi.

Kötü hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.