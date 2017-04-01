Danimarkalı Barış Gücü askerinden 51 yıl sonra ziyaret

Kıbrıs’ta 51 yıl önce 19 yaşındayken Barış Gücü askeri olarak görev yapan Danimarkalı Jorgen Overgaard, o dönem görevli olduğu, bugün Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’ın hizmet verdiği binayı ziyaret etti.

Eşiyle birlikte Ajans’a gelen, binayı gezip fotoğraf çektirmek isteyen Overgaard, personelle sohbet edip binayı gezdi, hem bina içindeki hem görev yaptığı bölgedeki anılarını anlattı.

Kendisi için hayatının çok güzel günlerinden biri olduğunu ifade eden Overgaard, duygusal anlar yaşadığını, çok mutlu olduğunu kaydetti.

İlk kez Kıbrıs’a geldiğini, seyahatini planladığı 6 ay öncesinden beri heyecan yaşadığını, bir an önce gelip görev yerini görmek istediğini anlatan Overgaard, bölgeyi çok değişik bulduğunu belirtti.