 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Danimarkalı Barış Gücü askerinden 51 yıl sonra ziyaret

» »
Danimarkalı Barış Gücü askerinden 51 yıl sonra ziyaret
Kıbrıs’ta 51 yıl önce 19 yaşındayken Barış Gücü askeri olarak görev yapan Danimarkalı Jorgen Overgaard, o dönem görevli olduğu, bugün Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK)’ın hizmet verdiği binayı ziyaret etti.

Eşiyle birlikte Ajans’a gelen, binayı gezip fotoğraf çektirmek isteyen Overgaard, personelle sohbet edip binayı gezdi, hem bina içindeki hem görev yaptığı bölgedeki anılarını anlattı.

Kendisi için hayatının çok güzel günlerinden biri olduğunu ifade eden Overgaard, duygusal anlar yaşadığını, çok mutlu olduğunu kaydetti.

İlk kez Kıbrıs’a geldiğini, seyahatini planladığı 6 ay öncesinden beri heyecan yaşadığını, bir an önce gelip görev yerini görmek istediğini anlatan Overgaard, bölgeyi çok değişik  bulduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özgürgün: "Daha yapacak çok işi vardı"01 Nisan 2017 Cumartesi 13:48
  • Sosyalist Enternasyonal’in çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:32
  • "Hiç bir imtiyaz veya ek izin verilmemiştir"01 Nisan 2017 Cumartesi 13:12
  • Bakan açıkladı: Gannavuri serbest oluyor!01 Nisan 2017 Cumartesi 12:56
  • Dürüst: “KKTC’nin gelişmesi ve ilerlemesi için uğraş vermeye devam edeceğiz”01 Nisan 2017 Cumartesi 11:47
  • Çatalköy'deki kurşunlama olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:44
  • Su Dairesi: Tedbirsiz Kazı Yapılıyor!01 Nisan 2017 Cumartesi 10:46
  • Benzine indirim geldi: İşte yeni fiyatlar!31 Mart 2017 Cuma 17:41
  • “Bizim sistemimizde yürütme yetkisi hükümetindir"31 Mart 2017 Cuma 17:07
  • Siber KKTC’de bulunan İzmir İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti31 Mart 2017 Cuma 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti