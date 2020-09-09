  • BIST 1.100
  • Altın 468,888
  • Dolar 7,4753
  • Euro 8,8245
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

» »
Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti
Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Madsen, 2018'de görülen davada mahkeme, 'ölümün kaza olduğu' savını reddedip mucidi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

İtiraf, Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'in belgesel serisinde duyuldu.

Belgeseli yapan gazeteci, cezaevindeki Madsen ile yaptığı 20 saatten uzun telefon görüşmelerini gizlice kaydetti.

'Peter Madsen ile Gizli Kayıtlar' adlı belgesel Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Belgeselde Madsen, "Wall'u öldürdünüz mü?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Madsen'in "Bir tek suçlu var, o da benim" dediği bildirildi.

Madsen daha önce Wall'un bedenini parçalara ayırıp denize attığını itiraf etmişti ama ölümünün bir kaza olduğunu söylüyordu.

Belgeselin yapımcısı Discovery Networks, Madsen'in telefon görüşmelerinin yayınlanması için izin verdiğini ifade etti.

Öldürüldüğünde 30 yaşında olan ödüllü gazeteci Kim Wall, Uganda, Küba, Marshall Adaları, Kenya ve ABD'den haberler yapmıştı.

Erkek arkadaşı ile Kopenhag'da yaşarken, Madsen'in kendi yapımı denizaltı projesi ilgisini çekince haberini yapmak istedi.

Madsen'in ömür boyu hapis cezasına yaptığı itiraz Eylül 2018'de reddedildi.

Hakimler, bir önceki kararlarını değiştirmeyip cinayetin 'olağandışı bir barbarlık' olduğunu söyledi.İsveçli gazeteci Kim Wall cinayetinden hapis yatan Danimarkalı mucit Peter Madsen, yerel medyada yayınlanan bir belgesel için verdiği mülakatta ilk defa Wall'u öldürdüğünü itiraf etti.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook, ölümünü canlı olarak takipçileriyle paylaşmak isteyen Alain Cocq'un yayınını durdurdu06 Eylül 2020 Pazar 09:32
  • İşte Johnny Depp'in yeni sevgilisi05 Eylül 2020 Cumartesi 15:00
  • Ayhan Taş'ın panik gecesi: Evli ya da değilim size ne?05 Eylül 2020 Cumartesi 14:20
  • Elon Musk'tan inanılmaz açıklama: Giden herkes ölecek05 Eylül 2020 Cumartesi 13:20
  • Devlet Hastanesi ameliyathanesinde klimalar çalışmıyor!04 Eylül 2020 Cuma 08:38
  • ABD'li bilim insanları: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun03 Eylül 2020 Perşembe 18:56
  • Sessiz konuşmak koronavirüsün bulaşmasını ciddi oranda azaltıyor03 Eylül 2020 Perşembe 18:44
  • 'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak03 Eylül 2020 Perşembe 17:45
  • İbo Şov ekranlara dönüyor, detaylar belli oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 16:40
  • Brezilya poposu estetiği nedir?01 Eylül 2020 Salı 23:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti