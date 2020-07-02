  • BIST 116.425
  • Altın 390,365
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7254
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAOxford tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının insanlı denemeleri başarılı oldu

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü

» »
Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü
Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi'ne açılan davanın duruşması görüldü. Duruşma yarım saat sürdü.Yüksek mahkeme, kararını 15 gün içerisinde açıklayacak.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü. Duruşmaya, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Ve Cumhurbaşkanlığı taraf olarak katıldı.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Dava kapsamında bugün duruşma yapılmasını kararlaştıran Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüşmeye başladı, davacı derneğin iddialarını dinliyor. Yasa gereğince Dairenin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.

Duruşmadan notlar

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman, “Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in şahsi mülküdür. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile mülkiyet hakkı görmezden gelindi. Bakanlar Kurulu kararının iptalini istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri ise, "Mahkemenin takdirine sunuyoruz" dedi.

Danıştay Savcısı, "O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. Bakanlar Kurulu’nun takdirindedir. Şu anda da Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanın takdirindedir. Dava reddedilmelidir" ifadelerini kullandı.

Danıştay hâkimi, "Duruşma bitti kararı daha sonra açıklayacağız" dedi.

Yargısal süreç

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detaylar belli oldu: AKP'nin sosyal medya düzenlemesinde neler var?02 Temmuz 2020 Perşembe 10:20
  • Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü02 Temmuz 2020 Perşembe 10:19
  • Siber: Halkımızda panik ve korkuya sebebiyet vermektedir02 Temmuz 2020 Perşembe 10:04
  • Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya yürüyor02 Temmuz 2020 Perşembe 09:54
  • Hasipoğlu:Bilişim Yasası... “Yeni bir suç istinat etmiyoruz02 Temmuz 2020 Perşembe 09:06
  • Ercan’a yangın helikopteri konuşlandırıldı02 Temmuz 2020 Perşembe 08:55
  • Dövizde son durum? (2 Temmuz 2020)02 Temmuz 2020 Perşembe 08:41
  • Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap yol çalışmaları başlıyor02 Temmuz 2020 Perşembe 08:34
  • Ülkeye gelecek herkes test sonuçları açıklanana kadar karantinaya girecek02 Temmuz 2020 Perşembe 08:28
  • Taner Ulutaş'tan sahibine taşlamalar02 Temmuz 2020 Perşembe 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti