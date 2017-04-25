Danıştay'dan CHP'nin başvurusuna ret

Danıştay, YSK'nın referandum kararına ilişkin CHP'nin iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Danıştay 10. Dairesi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Daire kararın idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görülmediğini belirtti.

AA'nın haberine göre 10. Daire, YSK'nın mühürsüz oylara ilişkin kararını idari işlem niteliğinde görmediği, seçim iş ve işlemleriyle ilgili YSK kararlarına karşı Anayasa'nın 79/2. maddesi gereğince yargı yoluna başvurulamayacağı değerlendirmesini yaptı. Bire karşı dört oyla alınan kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağı kaydedildi.

CHP Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına dair kararıyla ilgili olarak 21 Nisan'da Danıştay'a başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruda YSK'nın verdiği kararla ilgili olarak yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan'da yapılan referandum ile ilgili CHP'nin tüm itirazlarını reddetmişti. YSK, "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesini de "YSK tarafından üretildiğinden kuşku duyulmayan oy pusulası ve zarf kullanılması halinde bunun sandık kurulu tarafından mühürleme işlemi yapılmamasının oyun geçersiz sayılması için tek başına yeterli sebep oluşturmadığı" şeklinde açıklamıştı.

CHP avukatı ve eski Konya Milletvekili Atilla Kart Danıştay'a dava dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, "hem iç hukuk hem uluslararası hukuk anlamında tüm hukuk yollarının” kullanılacağını, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru koşullarının da CHP Genel Merkezi tarafından değerlendirildiğini söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise CHP'nin Danıştay'a gitme kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Seçimler konusunda, YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Buna rağmen istedikleri yere gidebilirler. Neticede, milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme, karar ihdas edemez" değerlendirmesini yapmıştı.