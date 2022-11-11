DANONE UNİLİG'e doğru

Programın stüdyo konuğu olan Basketbol Federasyonu UNİLİG Sorumlusu Ali Tüzünkan, ligin isim sponsorluğu konusunda METGİN Şirketi ile 120 bin Liralık bedelle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşbirliği neticesinde bundan sonra ligin adının “DANONE Uni-league olarak geçeceğini belirten Tüzünkan, 15 Kasım’da başlayacak ligin ‘ön eleme’ maçlarıyla start alacağını ekledi.

Programa telefon bağlantısıyla konuk olan Universite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı da, Basketbol Federasyonu ile iyi bir iş birliği içinde olduklarına işaret ederek Uni-League’in güzel bir çekişmeye sahne olacağını ifade etti.