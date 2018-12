Dans ederken kazayla bir kişiyi vuran FBI ajanının cezası belli oldu (Video)

FBI ajanı Chase Bishop, tatil için gittiği Denver kentindeki bir gece kulübünde dans ediyordu.

Herkes etrafını çevirmiş Bishop'u izlerken belindeki silah kılıfından çıkıp, yere düşmüş ve silahını almak için hamle yaptığında, silahı kazayla ateş almıştı.

Kurşunun partideki bir kişinin bacağına isabet etmesinin ardından Bishop, ellerini havaya kaldırıp dans pistinden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından bacağından vurulan 24 yaşındaki gencin Amazon çalışanı olduğu ve işine devam edemediği belirtilmişti.

Bishop mahkemede "Hayatımın tek amacı insanları korumakken başıma böyle bir şey gelmesini beklemezdim" dedi.

Mahkeme Bishop'a 2 yıl hapis cezası ve bin 200 dolar para cezası verdi.

Bishop'un FBI'daki işine devam edip edemeyeceği ise bilinmiyor.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ