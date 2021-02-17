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Dans ettiği için işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu: Oryantal da yaparım kariyer de

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Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosunun ardından işinden olan spiker Hande Sarıoğlu, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dans ettiği için işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu: Oryantal da yaparım kariyer de

Dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu, yeni açıklamalarda bulundu. Instagram hesabından işini kaybetmesine neden olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp yaşananlara tepki gösterdi. 'Sizin insanlığınıza tüküreyim' sözleriyle hakkında paylaşılan yorumlara tepki gösteren Sarıoğlu, "Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal da yaparım kariyer de" ifadelerinde bulundu.

İşte Hande Sarıoğlu’nun açıklamaları:

'RENKLİ KİŞİLİĞİMDEN VAZGEÇMEM'

“Akçaova’dan 2008 yılında çıkıp İstanbul’da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal da yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah’ın kulu da inkar edemez. Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmeyeceğim, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermeyeceğim.”

'BİZİM DANSIMIZI İDARE EDEMEDİLER'

“Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta ‘kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, neticesinde bir haber kanalıdır. Hiç uzatmadan ‘İstifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın’ dedim. Ama durup düşününce, ‘Bir benim dansımdan mı rahatsız oldular?’ diye düşündüm. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten.”

'İNSANLIĞINIZA TÜKÜREYİM'

“O magazin sitelerinde yapılan ‘dans etti kovuldu’ haberlerinin altında, ‘oh olsun’ diyenler yarın ölsem ya da bir cinayete kurban gitsem yalandan ah vah edecekler. İnsanlığınıza tüküreyim.”

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