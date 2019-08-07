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Dans yine Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına umut oluyor

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DanceBase Art Studio, Rem isimli 12. Yılsonu gösterisini bu yıl da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyecek.
Dans yine Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına umut oluyor

Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın saat 20:00’da dans severlerle buluşacak Dancebase Show 12 etkinliği 7. Kez kanser sürecindeki çocuklar yararına gerçekleşecek. Etkinlik bilet bedeli 10 TL olup, biletler kapıdan temin edilebilecek.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Halkla İlişkiler Sorumlusu Zalihe Karagil yaptığı açıklamada, “Her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olan başta Dancebase Art Studio Direktörü Sayın Ahu Karaderi ve katkı koyan herkese 7. kez, kanser sürecindeki miniklerimiz ve ailelerine destek olacakları bizleri çok mutlu etmiştir. Her sene daha da muhteşem bir dans şölenine dönüşen ve “Dans Bir Umut Olsun” ilkesiyle Kemal Saraçoğlu Vakfı üyelerine umut olan bu organizasyona tüm dans severleri davet eder, bir kez daha tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.”  dedi.

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