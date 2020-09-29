Dar Giysiler Selülit Sorununu Artırıyor

Vücuda yapışan, dar kıyafetlerin de dolaşımı zayıflattığı için selüliti arttırdığına dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, selülitten kurtulmak için öncelikli olarak beslenmenin ve hareketli bir yaşamla dolaşımın düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kadınların korkulu rüyası selülit, cilt altında yağ yastıkçıklarının düzensiz yerleşmesiyle oluşan, ciltteki portakal kabuğu görüntüsü yaratan bir sağlık problemi… Ancak genellikle yaz aylarında dikkat çekmeye başlıyor. Bu dönemde başlayan selülit tedavileri ise maalesef yeterince etkili olamıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, selülit tedavisine yazı beklemeden, kış mevsiminde başlamanın başarıyı artıracağına dikkat çekiyor.

Selülit ileri vakalarda sağlığı tehdit edebilir

Selülitin özellikle basen, uyluk ve göbek bölgelerinde görüldüğünü belirten Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, “Selülitin derecesi arttıkça portakal kabuğu görüntüsü yani yağ birikmeleri artar. 1. derece selülitte cilt pürüzsüz görülür, ancak elle sıkılınca belirir. 2. derece selülitte ayakta dururken yani kas gerginleşince yağ yatakları, engebeli olarak görülür. 3. derece selülitte ise portakal kabuğu görüntüsü yatarken ve otururken de belirgindir ve ağrılıdır. Yer yer görülen damar çatlamaları, dolaşımında iyice bozulduğunu ifade eder. İşte bu nedenle selülit ileri vakalarda sağlığı tehdit edebilir ve medikal tedavi gerektirebilir” diyor.

Erkeklerde de selülit olur!

Selülitin oluşma nedenlerini hareketsiz yaşam yani dolaşımın yavaşlaması, hormonlar ve düzensiz beslenme olarak sıralayan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, vücuda yapışan, dar kıyafetlerin de dolaşımı zayıflattığı için selüliti arttırdığına dikkat çekiyor. Aralıklı alıp verilen kiloların da ciltte yağ birikmesine yani selülite neden olduğunu söyleyen Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, hormonlara bağlı olarak kadınlarda daha fazla görülse de erkeklerde de selülite rastlandığını belirtiyor. Selülitten kurtulmak için öncelikli olarak beslenmenin ve hareketli bir yaşamla dolaşımın düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, sonrasında yapılması gerekenleri ise şöyle anlatıyor: “Beslenme ve hareket düzenlendikten sonra varsa hormonal düzensizliklerin tedavisi gerekir. Destek için tedaviye mezoterapi, G5 masaj, lenf drenaj ve bunun gibi cihaz destekleri ve selülit kremleri de eklenebilir. Mezoterapi yönteminde cilt altına yağ parçalayan ve hücre dışına taşıyan, yapılandıran birtakım ilaçlar enjekte edilir. Bir hafta, 15 gün veya 1 ay aralıklarla 4-6-10 seans uygulama yapılması gerekebilir. Yağ parçalanmasına destek olan G5 masajı ise sert bir masaj olup, haftada 2 kez uygulanır. Lenf drenaj ile parçalanan yağların lenf yoluyla atılımı hızlandırılır. Bu uygulamaların yanı sıra karbondioksit lazer, lipoliz, radyofrekans yöntemleriyle de yağ yakımı hızlandırılabilir. Selülit tedavisi kişinin yaşam tarzı ve beslenmesinin düzenlenmesiyle kısa sürede sonuç verebilir.”