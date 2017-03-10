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Darbe girişimi sonrası İsviçre'ye 408 iltica talebi

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Darbe girişimi sonrası İsviçre'ye 408 iltica talebi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında diplomatların da olduğu bazı kişilerin İsviçre'den iltica talebinde bulunduğu duyuruldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 408 Türk vatandaşının İsviçre'den iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

İsviçre haber ajansının haberine göre, İsviçre hükümeti, Türkiye'de geçen yıl temmuz ayında yaşanan darbe girişimi sonrası aralarında diplomatların da olduğu 408 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu duyurdu.

İsviçreli yetkililer, bu başvurulardan kabul edilenlerin sayısını ise açıklamadı.

Öte yandan, İsviçre medyası, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan, aralarında eski Bern Büyükelçiliği Müsteşarı Volkan Karagöz'ün de olduğu bazı Türk diplomatların İsviçre'den iltica talebinde bulunduğu ileri sürmüştü.

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