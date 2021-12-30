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SON DAKİKAUzmanlar Uyardı, Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Çıktı: El Ve Ayaklara Dikkat

Darboğaz Endişesi: Karantina Süreleri Düşürülüyor

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ABD ve İngiltere'nin ardından İspanya da pozitif vakalar ve temaslıların karantina süresini düşürdü. Uygulama İtalya ve Almanya'da da değerlendiriliyor.
Darboğaz Endişesi: Karantina Süreleri Düşürülüyor

Koronavirüsün hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanırken hükümetler, kilit alanlarda darboğaz yaşanmaması için birbiri ardına karantina süresini kısaltma yoluna gidiyor.

Son olarak İspanya, korona bulaşmış aşılı kişilerin karantina süresini 10 günden 7 güne indirme kararı aldı. İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düzenlemenin korona testi pozitif çıkmamış ancak temaslı olan aşısız kişiler için de geçerli olacağını duyurdu. Temaslı aşılılar yürürlükteki düzenlemeye göre halihazırda karantinadan muaf tutuluyordu.

İspanya'da yaklaşık yüzde 80'lik aşılanma oranına rağmen yeni vaka sayısı haftalardır hızla artıyor. 100 bin nüfusta son yedi gündeki vaka sayısını gösteren insidans değeri son olarak 850 ile rekor seviyeye çıkmıştı. İnsidans değeri Ekim ayı ortasında 18 ile en düşük seviyesindeydi.

ABD ve İngiltere yürürlüğe soktu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Pazartesi günü, korona enfeksiyonu sonrası karantina süresini 10 günden 5 güne düşürmüş, öncesinde İngiltere de karantina süresini 10 günden 7 güne düşüren düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

İsrail'de de hükümet Salı günü tam aşılı temaslıların sadece negatif test sonucu ibraz edene kadar karantinada bulunması, ayrıca söz konusu kişilerin on gün boyunca kalabalık yerlerden ve risk grubundaki kişilerden uzak durmaları kararı almıştı.

İtalya ve Almanya'da da değerlendiriliyor

Karantina süresinin kısaltılması İtalya ve Almanya'da da değerlendiriliyor. İtalyan hükümeti, temaslı kişiler arasında belirli gruplara karantina kurallarının yumuşatılması üzerinde çalışıldığını duyurdu. Planlanan düzenlemeye göre üçüncü doz hatırlatma aşısını olanlar, çift doz aşılılar ve iyileşmesinin üzerinden 120 günden fazla zaman geçmemiş olanların karantinaya girmesi gerekmeyecek, bu kişilerin temas sonrasında beş gün içinde negatif test sonucu ibraz etmesi yeterli olacak.

Alman Spiegel dergisi de hükümetin karantina süresinin kısaltılması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.

Darboğaz endişesi

Vaka sayılarındaki patlama nedeniyle karantinadaki nüfusun artması olasılığı, hastaneler, polis, itfaiye, toplu taşıma gibi temel hizmetlerde aksaklıklar yaşanması endişesini beraberinde getirdi.

Karantina süresinin kısaltılması kararında Omicron'un önceki varyantlara göre daha yumuşak bir seyir izlediğine yönelik bulguların da rol oynadığı belirtiliyor.

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