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Dark dizisini anlamayanlar için internet sitesi kuruldu

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Netflix dizisi Dark'ın zaman döngüsü ve bunun yarattığı karışıklığın giderilmesi için site kuruldu. 'Darknetflix.io' isimli sitede, diziye ilişkin sık sorulan soruların cevapları yer alıyor
Dark dizisini anlamayanlar için internet sitesi kuruldu

Netflix dizisi Dark, 27 Haziran 2020 tarihinde 3. ve final sezonu prömiyerini yaptı. Dizi yayına girer girmez sosyal medyada da sık konuşulmaya başladı. İlk iki sezonda olduğu gibi en çok konuşulan özelliklerden biri, dizinin zaman döngüsü ve bunun yarattığı kafa karışıklığı oldu. Bu karışıklığın giderilmesi için bir site kuruldu ve izleyenlerin hizmetine açıldı.

https://darknetflix.io/tr bağlantı adresi bulunan site, diziyle alakalı her şeyi anlatıyor ve size doğru bildikçe ilerleyebileceğiniz bir çizelge sunarak, kendinizi test etmenizi de sağlıyor.

Beyazperde'nin aktardığına göre, aile ağacında nasıl bir ilerleme olduğu ve döngülerdeki zaman, mekan, karakter karışıklıkları başta olmak üzere, çok sorulan soruların bütün cevapları sitede yer alıyor. Sitede ayrıca, dizinin bölümleri üzerinden neler yaşandığını öğrenme imkanı da bulunuyor.

Dark, ilk olarak Aralık 2017'de yayınlanmış ve 2018 yılını es geçtikten sonra 2019 ve 2020 Haziran aylarında yayınlanmaya devam etmişti.

Dizi, iki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının üzerine, dört aile arasındaki ilişkilerin ortaya konduğu bir Alman kasabasında geçiyor ve kurulan doğaüstü bir zaman döngüsü tüm sırları açığa çıkarıyor.

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