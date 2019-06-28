Daron Acemoğlu’ndan Türkiye ekonomisi yorumu: Radikal reformlar gerekli (VİDEO)

Acemoğlu, Türkiye ekonomisinde son 10 senedir derin yapısal sorunlar olduğunu söyleyerek, “Durgunluk artık kolay kolay gidecek gibi değil, borçluluk ve bankacılık konularında radikal sonuçlar getirebilecek reformlara gerek var” dedi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisinde son 10 senedir derin yapısal sorunlar olduğunu söyleyerek, “Durgunluk artık kolay kolay gidecek gibi değil, borçluluk ve bankacılık konularında radikal sonuçlar getirebilecek reformlara gerek var” dedi.

Bloomberg HT‘de Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan Acemoğlu, “Tasarruf açığı bir problem çünkü daha fazla yatırımda ve daha doğru yatırımda bulunmamız lazım. Ama ekonominin çok daha derin problemleri var. Daha derin problemlerin bir bölümü orta vadeli bir bölümü kısa vadeli” diye konuştu.

Ekonomi profesörü, bütçe açığı ve cari açığın, bu problemlerin yansıması olduğunu belirtti.

‘Enflasyon, bütçe açığının ve büyümenin düşük kaliteli olmasının sonucu’

Bütçe açığı kapanmadığı sürece enflasyon baskısının da devam edeceğini kaydeden Acemoğlu şunları söyledi: “2002 – 2007 döneminde Türkiye’nin büyümesi verimliliği artırarak oldu. Yani her koyduğumuz kaynağı daha iyi kullanıp büyümeyi başardık. Son 10 sene içinde verimlilik artışı yok. Üretkenliği artıramadığımız için enflasyonlu, cari açıklı, bütçe açıklı bir yere geldik.”

Enflasyonu düşürmek için ‘fiyat artışını zorla durdurmaya çalışmanın’ daha kötü sonuçlara sebep olacağı uyarısında bulunan Acemoğlu, “Yapılması gereken üretkenliği artırmak, bütçe açığını ortadan kaldırmak. Doğru yapısal problemlerle bir an önce ilgilenmemiz lazım” dedi.

‘Daha iyi demokrasiye ihtiyaç var’

Şirketlerin aşırı borçluluğunun önlenmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşulması durumunda yabancı sermayenin daha çok geleceğini ifade eden akademisyen, “Ama bir tek borçluluk problemini yetmez, daha iyi yargı, daha iyi bürokrasi, daha iyi teknoloji ve daha iyi demokrasiye ihtiyaç var” ifadesini kullandı.