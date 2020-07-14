“Darp edilen kişilerin gizlilik hakkına saygı duyulmalı”

VOIS Kıbrıs, polis tarafından darp edildiği iddia edilen iki kadınla ilgili açıklama yaptı

VOIS Kıbrıs, polis tarafından darp edildiği iddia edilen iki kadınla ilgili açıklama yaptı. VOIS Kıbrıs Toplumsal Cinsiyet Komitesi Temsilcileri ve Kadın Sığınma Evi Avukatları, polis tacizinden kurtulan iki kadınla bir araya gelerek süreci görüştü.

VOIS tarafından yapılan açıklamada, darp edildiği iddia edilen kadınların güvenliğinin garanti altına alındığından emin olmak ve doğru soruların sorulmasını sağlayarak, gerekli süreçlerin takip edilmesini sağlamak için çalışacakları belirtildi.

Kadınların durumu ile ilgili yurttaşların duyduğu endişeyi takdir ettiklerini de ifade eden VOIS, şu anda darp edildiği iddia edilen kadınların gizlilik hakkına saygı duyulması çağrısında da bulundu.

VOIS, VOIS ortakları ve Kadın Sığınma Evi’nin avukatlarının kadınların haklarının korunmasını sağlamak için tam zamanlı çalışacağı da belirtildi.