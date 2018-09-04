Darp edilen mizah dergisi sahibi yaşamını yitirdi

Mizah dergisi Size'nin sahibi ve moda tasarımcısı Çağın Türker, tartıştığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yere düşerken kafasını merdivene çarpan Türker hayatını kaybetti.

Türker'in ölümüyle sonuçlanan olay Beyoğlu, Karaköy'de meydana geldi. Sözcü gazetesinden Tugay Saday’ın haberine göre, Çağın Türker geçen Cumartesi akşamı arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir restorana gitti. Restoranda Türker ile yan masadaki bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Garsonlar araya girerek iki grubu ayırdı. Ancak kavga dışarıda da devam etti. Kavgada Türker yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Türker'in başı, merdiven basamağına çarptı. Bir süre baygın kalan Türker'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye götürdü.

Hastanede ameliyata alınan Türker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Çağın Türker daha önce katıldığı bir bilgi yarışmasında argo sözcükler kullanmasıyla gündeme gelmişti.