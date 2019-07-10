Darp edip burnunu kırdılar

Dün saat 19:00 sıralarında Bafra’da, S.O.(E-32) ve H.F.O. (E-21), aralarında çıkan tartışma sonucu Buğra KAYA'yı darp edip, Buğra KAYA’nın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu
S.O ve H.F.O tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Dün saat 19:00 sıralarında Bafra’da, S.O.(E-32) ve H.F.O. (E-21), aralarında çıkan tartışma sonucu Buğra KAYA'yı darp edip, Buğra KAYA’nın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu
S.O ve H.F.O tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.