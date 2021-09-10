Darp Edip Evini Soydular!

Lefkoşa’da dün C.P.S. (E-37), beraberindeki henüz tespit edilemeyen şahıslarla aralarında sorun bulunan Ayodele Oluwadamilola Igiowoyo’nun evinin kapısını kırarak içeriye girdikten sonra kendisini darp edip; üç dizüstü bilgisayar ve iki çantası ile bir cep telefonunu zorla alıp olay yerinden ayrıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen C.P.S. tespit edilerek tutuklandı; çalınan iki dizüstü bilgisayar ve çantası ile bir cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.

Olaya karışan diğer zanlılar aranıyor.