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Darp Edip Evini Soydular!

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Darp Edip Evini Soydular!
Darp Edip Evini Soydular!

Lefkoşa’da dün C.P.S. (E-37), beraberindeki henüz tespit edilemeyen şahıslarla aralarında sorun bulunan Ayodele Oluwadamilola Igiowoyo’nun evinin kapısını kırarak içeriye girdikten sonra kendisini darp edip; üç dizüstü bilgisayar ve iki çantası ile bir cep telefonunu zorla alıp olay yerinden ayrıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen C.P.S. tespit edilerek tutuklandı; çalınan iki dizüstü bilgisayar ve çantası ile bir cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.

Olaya karışan diğer zanlılar aranıyor.

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