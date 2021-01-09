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Darp ettikleri kişiyi otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken yakalandılar

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Rize'nin İyidere ilçesinde dövdükleri kişiyi arabanın bagajından çıkarıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi yakalandı.
Darp ettikleri kişiyi otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken yakalandılar

Olay ilçenin Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borularla darp etti. Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı’yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı.

Bagajdan Kavalcı’yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti. Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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