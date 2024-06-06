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Darp ettiler, soydular, Ercan'da yakalandılar!

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İnternet üzerinden tanıştıkları şahsı kripto para alışverişi için evlerine çağırıp, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra parasını çalan ve soygun ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.E ve A.N yeniden mahkeme huzuruna çıkarıld
Darp ettiler, soydular, Ercan'da yakalandılar!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bekir Çakır  olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi adresindeki ikametgah içerisinde zanlılar  Girne’de sakinler zanlılar D.E ve A.N nakit para karşılığı kripto satmak için konu ikametgaha davet ettikleri İskele’de sakin A.O'yu (E-37, Serbest, Rusya) ciddi şekilde darp edip ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandı ile bağlayarak tasarrufunda bulunan 16.000 Amerikan Doları ve 1.000 Türk Lirası nakit parasını alıp sirkat ettiklerini söyledi.  

Polis, alışveriş için zanlıların evine giden A.O.’nun arkadaşlarının ikametgahın dışında beklerken, şüphe duyarak konu apartmandan çıkan zanlıların videosunu çekerek polise teslim ettiklerini açıkladı. 

Polis, yapılan soruşturmada ve zanlıların gidiş güzergahında incelenen kamera görüntülerinde kıyafetlerini değiştirdiklerini ettiklerini, kıyafetleri bulundukları yerden emare olarak aldıklarını belirtti.

Polis, yine incelenen kamera görüntülerinde her iki zanlının taksi ile Ercan Havalimanına gittiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, oluşturulan bir polis ekibince Ercan Havalimanına intikal edilerek D.E'nin bekleme salonunda, A.N'nin ise Antalya’ya gitmek için uçağa bineceği sırada alınarak derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.  Polis, Girne Adli Şubeye getirilen D.E'nin eşyaları içerisinde Crashh black marka bir paket kahverengi sigara bulunduğunu, konu sigaranın ikametgahta bulunan ve emare olarak alınan sigara ile aynı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların evinde olay yeri inceleme personeli tarafından yapılan incelemelerde müştekinin elleri, ayakları ve ağzının bağlanmış olduğu koli bandı ile yine ikametgahın tuvaleti içerisinde bir adet kahverengi sigara tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. 

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında yapılan soruşturmada 9 ifade alınarak 4 kamera görüntüsü incelendiğini belirtti. 

Polis, zanlılara ait olan 2 adet telefonun emare olarak alındığın, DATA incelemesinin devam ettiğini söyledi.  

Polis memuru, yine incelenen kamera görüntüleri doğrultusunda olayın gerçekleştiği adres içerisine olay saatinden önce her iki zanlının da giriş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, bir süre söz konusu adreste kalan zanlılardan D.E'nin dışarıya çıkıp, A.N'nin konu adres içerisinde kalıp beklediğini, daha sonra D.E'nin müşteki ile birlikte konu adrese geri döndüğün, bir süre sonra iki zanlının birlikte dışarıya çıkıp kapıyı kapattıktan sonra müştekiyi olay yerinde bıraktıklarının belirlendiğini açıkladı. 

Polis, emare olarak alınan kıyafetlerin, şapkaların ve 2 adet siyah çantanın zanlıların olayın gerçekleşmiş olduğu saatte konu adresten ayrılırken giymiş oldukları kıyafetler, şapkalar ve taşıdıkları çantalar olduğunu da tespit ettiklerini söyledi. 

Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların henüz bulunmadığını, incelenmesi gereken kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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