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Darp Olayı Hakkında Polisten Açıklama Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Darp Olayı Hakkında Polisten Açıklama Geldi

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada; 21 Mayıs 2023 tarihinde, Lefkoşa’da sabaha karşı alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapan iki erkek şahsı, aynı bölgede ikamet eden ve bebeğinin korkup ağladığından dolayı kendilerini uyaran  Özgür Gazete muhabirini darp edip, bıçak çekerek şiddet tehdidinde bulunmaları ile ilgili olayda, polisin zanlıların ifadelerini alıp serbest bıraktığı, söz konusu şahısları hapse atmadığı ve kimlik/pasaportlarına el koymadığı yönünde eleştirilere yer verildiği görülmektedir.    

 

Bahse konu olayla ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir;

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine derhal olay mahalline intikal eden polis ekibi, söz konusu şahısları suçüstü hali gereği tutuklayarak polis merkezine sevk etmiştir.   

 

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, işlemiş oldukları suçlardan dolayı zanlılara dava tebliğ edilmesine müteakip, 23.05.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır. Mahkeme emri gereğince zanlıların kimlik/seyahat belgeleri polis tarafından teslim alınmış ve teminat şartlarını yerine getiren zanlılar serbest bırakılmıştır.  

 

Zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkemizde çalışma izinli olarak bulundukları ve  15.05.2023 tarihinden itibaren Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştıkları tespit edilmiştir.

 

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   

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