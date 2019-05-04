Darp olayıyla ilgili polisten açıklama!

Murat Mutlu Özyurt’un polis tarafından darp edildiği iddiası üzerine Polis Basın Subaylığı’ndan açıklama yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 2 Mayıs tarihinde saat 02.30 sıralarında, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimine gelen şikayette, Murat Mutlu Özyurt’un ikametgahında bulunan bir kadın şahsın “imdat” diye bağırdığı ve yardım isteminde bulunması üzerine çevre sakinlerinin olayı polise aktardığı ve polisin olay yerine gittiği belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yerine gittiği zaman Murat Mutlu Özyurt’un sol gözünün şiş olduğu, aşırı derecede alkollü olduğu, yüksek sesle bağırıp çağırdığı ve küfretmek suretiyle rahatsızlık verdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

“Makul kuvvet uygulandı”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Özyurt’un polis tarafından tutuklanacağını anlaması üzerine polise direnç gösterdiği ve makul kuvvet uygulanarak tutuklandığı ardından da polis aracına konularak, polis merkezinde hücreye yerleştirildiğinin altı çizildi.

Polis Basın Subaylığı, 2 Mayıs tarihinde saat 22.10 sıralarında Özyurt’a işlemiş olduğu “Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından yazılı dava tebliğ edilmesinin ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

“Özyurt kimseden şikayetçi olmadı”

Yapılan açıklamada, Murat Mutlu Özyurt’un, olay yerine gelmeden önce, ikametgahı içerisinde birinin kendisine vurduğunu ama alkollü olduğu için kendisine kimin vurduğunu hatırlamadığını, darp edilmesi ile ilgili olarak da kendisinin herhangi birisinden şikayetçi olmadığı yönünde polise yazılı ifade verdiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında “Olayın gerçekleştiği apartman sakinlerinden ve özellikle karşı dairede kalan şahıstan alınan yazılı ifadelerde; Murat Mutlu Özyurt’un kalmakta olduğu daireden sesler gelmesi üzerine karşı dairede kalan komşusunun kapısının önüne çıktığı esnada, konu daireden korku içinde çıkan bir bayanın koşarak basamaklardan aşağıya indiğini ve hemen ardından dışarı çıkan Murat Mutlu Özyurt’un da karşı dairede kalan ve kapısı önünde duran komşusuna küfür edip elleri ile söz konusu şahsı göğsünden ve omzundan itip kapıya çarptıktan sonra birlikte yere düştükleri, devamında da Murat Mutlu Özyurt’un konu şahsa vurmaya devam ettiğini ve sol gözündeki kanlanma ve kızarmanın ise boğuşma esnasında, polislerin olay yerine gelmeden önce oluştuğu, polisin olay yerine gelmesi üzerine de Murat Mutlu Özyurt’un daha da agresifleştiği ve polis aracına yerleştirileceği esnada da görevli polislere direnç gösterdiği tespit edilmiştir” denildi.

“Özyurt, komşusu ile boğuştu”

Polis Basın Subaylığı, yürütülen soruşturma neticesinde, Murat Mutlu Özyurt’un olay esnasında aşırı derecede alkollü içki tesiri altında olduğu, gözündeki şişkinliğin ise polisin olay yerine gelmesinden önce kendisini sakinleştirmeye çalışan komşusu ile aralarında yaşanan boğuşma esnasında meydana geldiği tespit edildiğini kaydetti.