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Darp,Soygun,Mülke Tecavüz zanlıları yakalandı

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Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhırıa dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Darp,Soygun,Mülke Tecavüz zanlıları yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhırıa dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı. Polis, zanlı Godwin Obediah Agbedı’nin ardından tutuklanan zanlılar Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhırıa’nın  Soygun, ev açma, darp ve mülke tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis,  22.12.2020 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da Zümrüt Sokak Asok Lojmanları No: 19 Hamitköy adresinde 4 zanlının beraberinde henüz tespit edilemeyen üç erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle aynı adreste sakin Gideon Jeffrey Uwadıale (E- 34 Öğrenci Nijerya)'nin ikametgahına rızası dışında açık ve kilitsiz olan kapıdan girerek mülküne tecavüz edip darp ettikten sonra; adı edilene ait 1 adet yeşil renk erkek çantası ve içerisinde 3 adet markası meçhul tıraş makinası, muhtelif şahsi eşyaları, 5,000 tl nakit parayı, 1 adet içerisinde şampanya rengi I Phone 6 S Plus marka cep telefonunu ve 1 adet HP marka Laptopu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, zanlıların emarelerin bir kısmı ile derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, olay yerinde olayın meydana geldiği anı gösteren çok sayıda güvenlik kamerası mevcut olduğunu ve henüz incelemelerin yeni başladığını belirtti. Polis, şahadetten de görüleceği üzere aranmakta olan 3 adet daha olaya methaldar olan şahıs aranmakta olup, henüz emarelerin de tespit edilemediğini söyleyerek,  bu bağlamda zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki etme olasılığı aşikar olduğundan zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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