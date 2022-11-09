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Dart Sporcularından Kemal Saraçoğlu Vakfı'na Anlamlı Etkinlik

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Dart Sporcularından Kemal Saraçoğlu Vakfı'na Anlamlı Etkinlik
Dart Sporcularından Kemal Saraçoğlu Vakfı'na Anlamlı Etkinlik

Organizasyonunu Akın Aşıkcan’ın yaptığı, kanser sürecindeki çocuk ve aileler yararına gerçekleşen dart turnuvasında 45 Bin 745 TL bağış toplandı.

Gelenekselleşmiş ve dart sporcuları için büyük önem taşıyan turnuvanın, bu sene kanserden hayatını kaybeden Zarif Hacıküçük anısına gerçekleşmesi etkinliğe daha da büyük anlam yüklemiştir.  Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Cihargir Spor Kulübü’nde gerçekleşen dart turnuvasına, farklı bölgelerden toplamda 120 sporcu katılmış ve katılım bedellerinin tümü kanser sürecindeki çocuk ve aileleri için bağışlanmıştır. Oldukça heyecanlı ve coşkulu geçen turnuvada kayıt yaptıran herkese Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından katılım belgesi verilmiştir.

Etkinlik sonrası Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden organizatör Akın Aşıkcan’a, yıllardır gösterdiği duyarlılık için teşekkür eden ve rekabetin yanı sıra, özellikle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda duyarlılığın ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu etkinliği mümkün kıldığı için Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp tarafından vakıf plaketi takdim edilmiştir.

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