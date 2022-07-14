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Datça yangını sürüyor

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Alevler yerleşimlere ilerledi, 2 bin 400 kişi tahliye edildi
Datça yangını sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir Çeşme ve Manisa'nın Demirci ilçesinde orman yangınları çıktı. Datça'da alevlerin Hayıtbükü ve Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece boyunca havadan ve karadan müdahalenin süreceğini duyurdu. 2400 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Kirişci, yaklaşık 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarının karadan devam ettiği bölgede oldukça şiddetli esen rüzgar sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangının devam ettiğini, 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin sürdüğünü paylaştı.

Datça ilçesinde bağlı Mesudiye Mahallesi'nde başlayan yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı. Alevler bazı yazlık evlere ulaştı, hasar görenler oldu. Çok sayıda ev de tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor.

Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi.

Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tatilciler tahliye edildi

Öte yandan alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

Jandarma, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Bunun üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı.

Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangını yerinde incelemek üzere Datça'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'den yaptığı açıklamada, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olarak personelin yanı sıra arazöz, dozer ve su tankeri gibi yangın söndürme ve arazi araçlarının görevlendirildiği bildirildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkiine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne de sıçradı.

İzmir-Çeşme Otoyolunun trafiğe kapatılmasına neden olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü, otoyolun güney kısmına sıçrayan yangının Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü duyurdu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında ise 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Demirci ilçesinin kırsal Yiğitler ve Serçeler Mahallesi arasında bulunan Ördekli mevkindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerle yangının kısa sürede söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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