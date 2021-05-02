Datça'da denize giren bir kişiye koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

"Baktım herkes giriyor, ben de girdim."Polis: "Herkes dediğin yabancı onlar. 4'ü Ukraynalı, bir tek sen Türk'sün"

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren bir kişiye koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Hastanealtı Plajı’ndaki denetimde polisler tarafından denizden çıkarılan M.B. kendisiyle birlikte başkalarının da denize girdiğini söyleyerek cezaya itiraz etti.

Polis memurları ise M.B.'ye denize giren diğer 4 kişinin Ukraynalı olduğunu, denize giren tek Türkün kendisi olduğunu belirtti.

İşsiz olduğunu ve ceza kesileceğini belirten M.B., “Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi.

Polis ekipleri, M.B. hakkında tutanak tuttu.

İlçede denize girdikleri tespit edilen toplam 17 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 kısıtlamalarına ilişkin yayımlanan genelgede, turistik amaçla kısa süreli Türkiye'de bulunan yabancıların sokağa çıkma yasağından muaf olduğu belirtiliyor.