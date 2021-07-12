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Datça'da nefes borusuna simit kaçan kişi yaşamını yitirdi

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Muğla'nın Datça ilçesinde nefes borusuna simit kaşan 39 yaşındaki vatandaş, nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Datça'da nefes borusuna simit kaçan kişi yaşamını yitirdi

Datça İskele Mahallesi'nde ikamet eden Doğukan Hazal Ayanoğlu, evlerinde yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayanoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yediği simidin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ayanoğlu'nun cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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