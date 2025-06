DAÜ, 10. Atölye Çalışması Festivali ile Dil Eğitimine Işık Tutacak

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenecek olan 10. Atölye Çalışması Festivali, “Bridging Worlds with Compassion” temasıyla eğitimcileri ve dil uzmanlarını bir araya getirecek.

DAÜ YABANCI DİLLER VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 10. ATÖLYE ÇALIŞMASI FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu tarafından 10. Atölye Çalışması Festivali gerçekleştirilecek. 12 Haziran 2025 Perşembe günü, 08.00 ile 17.30 saatleri arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan söz konusu etkinlik, “Bridging Worlds with Compassion: Mediation, Methodologies and Meaningful Technology in ELT” teması ile gerçekleştirilecek.

Eğitimciler, araştırmacılar ve İngilizce öğretimi alanındaki profesyonelleri bir araya getirecek olan etkinlik kapsamında teknolojinin ve arabuluculuk yaklaşımlarının dil eğitimindeki dönüşen rolü ele alınacak. Katılımcılar düzenlenecek olan atölye çalışmaları ve etkileşimli oturumlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı yakalayacaklar.