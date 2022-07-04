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DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

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DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın onuncusu, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. Etkinliğe; DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun yanı sıra çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 3 Temmuz 2022 Pazar günü oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.

Toplam 105 Sporcu Mücadele Etti


Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde 16 takım, üçlü kadınlar kategorisinde 7 takım ve üçlü karışık kategorisinde 12 takım mücadele etti. Üçlü erkekler kategorisinde Tunç-Ertan- Abdurrahman, üçlü kadınlar kategorisinde Sıla-Sıla-Buse ve üçlü karışık kategorisinde Mehmetali-Ahmet-Naz şampiyonluk elde eden takımlar oldu. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edildi. DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:

him_9561.jpg
Üçlü erkekler:
1. Tunç-Ertan-Abdurrahman
2. Umut-Osman-Mehmet
3. Ali-Münür-Ali Osman
4. Kemal-Douglas-Mehmet
5. Cafer-Seid-Ahmet
6. Cemal-Ecevit-Milat

him_9541.jpg
Üçlü kadınlar:
1. Sıla-Sıla-Buse
2. Nehir-Şerifenaz-İsmihan
3. Serpil-Sıla-Seray
18 yaş altı karışık:
1. Mehmetali-Ahmet-Naz
2. Osman-Arda-Fatma
3. Ege-Mustafa-Beliz
4. Nejati-Kaan-Buse
Özel ödüller:
En Güçlü Erkek: Ertan Fellahoğlu
En Güçlü Kadın: Sıla Kayalp
En Genç Sporcu: Masal Biran
En İyi Seyirci: Hacer – Hakan Bayraktar
En İyi Amatör: Abdulrahman Saleh Aldakfli

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