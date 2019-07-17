DAÜ, 10. Uluslararası Yaz Okulu 17 farklı ülkeden 800 öğrenciyi ağırlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından organize edilen ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda bu yıl onuncusu düzenlenen DAÜ Uluslararası Yaz Okulu, 17 farklı ülkeden 800’ün üzerinde öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Rusya, Ukrayna, Türkiye, Almanya, Kazakistan, Türkmenistan, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Moldova, Fas, Belarus, İngiltere, Kırgızistan, Özbekistan ve Filistin’den İngilizce eğitimi görmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen farklı yaş gruplarından grelen öğrenciler, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu öğretim görevlileri tarafından sunulan dersler ve düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle eğlenceli bir yaz okulu tecrübesi yaşıyor.

Katılımcılar, aldıkları İngilizce dil eğitiminin yanı sıra; kültür, sanat ve spor aktivitelerine de katılarak üniversite yaşamını ve Kıbrıs kültürünü daha yakından deneyimleme fırsatı yakalıyor. DAÜ Deniz Tesisleri’nde masmavi denizin ve güneşin keyfini çıkaran 10. DAÜ Uluslararası Yaz Okulu öğrencileri, her hafta Akdeniz’in incisi adamızın çeşitli bölgelerine kültür gezileri düzenliyor ve burada Kıbrıs’ı tanıtıcı etkinliklerde yer alarak adamız kültürünün uluslararası toplumlarla kaynaşmasına olanak sağlıyor.

Gala Gecesi Gerçekleştirilecek

10. DAÜ Uluslararası Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında, 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü, DAÜ Deniz Tesisleri’nde “The Gala Night 2019” (2019 Gala Gecesi) düzenlenecek. Çeşitli dans gösterilerinin de gerçekleşeceği söz konusu gala gecesinde geceye katılanlar DJ performensları eşliğinde unutulmaz saatler yaşayacak. DAÜ 10. Uluslararası Yaz Okulu 31 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.