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DAÜ 12. Osman Maraşlı Anı Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

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DAÜ 12. Osman Maraşlı Anı Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu
DAÜ 12. Osman Maraşlı Anı Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına her yıl geleneksel olarak organize edilen “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası”nın 12’ncisi, 28 - 29 Eylül 2024 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Spor İşleri Müdürlüğü personeli ile çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 29 Eylül 2024 Pazar günü oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.

 

DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ve Spor İşleri Personeli Ecevit Cankat gerçekleştirdiği konuşmasında 12.’si gerçekleştirilen Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’nda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Organizasyonun bir ekip işi olduğunu hatırlatan Kayol, turnuvayı her sene düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

 

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu bu yıl 12.’si düzenlenen Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’nın yoğun katılım ile gerçekleştiğine dikkat çekerek, söz konusu etkinlik ile amacın hem vefa borcunu yerine getirmek hem de gençlere spor yapma imkanı sunmak olduğunu vurguladı. Tüm katılan sporculara başarılar dileyen Prof. Dr. Zorlu emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç söz konusu turnuvayı düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Gazimağusa kentinin aslında spor kenti olduğunu ve spor kültürünün güçlü olduğunu vurguladı. DAÜ olarak verilen eğitimin yanında spor altyapısı ile de gençlere sporun her alanını sunmaya ve gençleri spora teşvik etmeye çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, vefa örneği olan söz konusu turnuvaya katılan ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

 

Turnuva final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edildi. DAÜ 12. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:

 

Üçlü erkekler:

  1. İsmail – Tunç – Umut 
  2. Süleyman – Douglas – Kunter
  3. Oktay – Devrim – Ahmet
  4. Ali – Münür – Cafer
  5. Yasin – Arya – Amir
  6. Umut – Artemis- Mohamat

19 yaş altı karışık:

  1. İsmahan – Osman - Mehmetali
  2. Arda – Ersen – Nehir
  3. Ahmet – Mustafa – Şerifenaz
  4. Ammar – Yusuf – Hatice

 

Özel Ödüller:

En Güçlü Kadın: İsmahan Gedik

En Güçlü Erkek: Umut Aksular

En İyi Seyirci: Hatice Reynar

En İyi Amatör: Tunç Derebey

En İyi Genç Sporcu: Hatice

 

Katılımcılar Ne Dedi:

 

İsmahan – Osman – Mehmetali (19 Yaş altı Karışık Grup Birincileri): Her yıl bize bu turnuvayı yapan DAÜ’ye teşekkür ederiz. Turnuva yapılan en keyifli turnuvalardan bir tanesidir. Umarım her sene katılım artarak devam eder. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.

 

İsmail – Tunç – Umut (Üçlü Erkekler Birincileri): Osman Maraşlı hocamızın yanında büyümüş gençler olarak bu turnuvadan ekip arkadaşlarımız ile birlikte şampiyon olmaktan dolayı son derece mutluyuz. DAÜ’ye söz konusu turnuvayı gerçekleştirdikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Süleyman – Douglas – Kunter (Üçlü Erkekler İkincileri): Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gün boyu bizi çok güzel ağırladılar. Oldukça keyifli geçti. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki yıllarda da katılmaya devam edeceğiz.

 

Sedat Kılıç (Hakem): DAÜ’ye sezonun son turnuvasını düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Osman Maraşlı’nın KKTC voleyboluna ciddi katkıları olmuştur. Vefa örneği olarak yapılan söz konusu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarım.  

 

Ahmet Ogan: DAÜ’nün Gazimağusa’nın en önemli üniversitelerinden biri olarak böyle anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmasından dolayı mutluyuz. Osman Maraşlı hocamızı yaptığı hizmetlerden dolayı saygı ile anıyoruz. Voleybol denilince akla ilk olarak Gazimağusa gelir. DAÜ’ye ve emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimizi sunuyorum.

 

Nafi Çetintaş (Osman Çetintaş’ın Babası): Osman Maraşlı hocamızı her yıl düzenlenen turnuvada anıyoruz. Şampiyon Melekler’den Osman Çetintaş yıllarca bu turnuvada yer almıştı. 22 Ekim 2024 tarihinde Adıyaman’da düzenlenecek olan davada umarız ki adalet yerini bulur. 

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