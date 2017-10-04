DAÜ 2017-2018 akdemik yılı başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı törenle başladı.

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen törende ilk dersi Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı verdi.

Törende ilk ders anısına Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’ya gümüş tabak takdim etti.

DİZDARLI

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı ilk ders sunumunda Ombudsman Dairesi‘nin yasal statüsü, görevleri ve üniversitelerin özerkliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dizdarlı, anayasal bir kuruluş olan Ombudsman Dairesi’nin bağımsız ve tarafsız görev yaptığını vurguladı.

Dizdarlı, Ombudsman Dairesi’nin kuruluş amacının kamu kurum ve kuruluşların yönetim ve hizmetlerinin yasa tüzük ve mahkeme kararına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek soruşturmak ve rapor vermek olduğunu dile getirerek, 2006 yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Yasası tahtında herkesin bilgi edineme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Dizdarlı, kamu kuruşlarındaki idari kararların gerekçeli, açık ve anlaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekerek, kamu sektöründe iyi yönetimi etkileyen faktörleri; hesap verme sorumluluğu, siyasal etik, liyakata dayalı insan kaynakları yönetimi ve denetimi olarak sıraladı.

Üniversitelerde özerkliğin önemini vurgulayan Dizdarlı, üniversitelerin üstlendikleri görevleri yerine getirebilmeleri için özerk olmaları gerektiğini ifade etti.

Dizdarlı, kamu yöneticilerinin yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerinden hareket etmeleri, kararları kamu yararı adına kullanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, DAÜ olarak son 3 yılda önemli işler başardıklarını, son iki yılda atılan adımlarla DAÜ’nün dünya üniversitesi haline geldiğini kaydetti.

Eğitimi, sektör olarak değil evrene hizmet olarak gördüklerini söyleyen Osam, başarıdan ödün vermeyeceklerini ifade etti.

DAÜ’nün yatırımlarıyla ilgili konuşan Osam, üniversitenin ilk kez yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini, herhangi kurum kuruluş veya fondan destek almadan ayakta durabildiklerini belirtti.

DAÜ’nün sorunlarına değinen Osam, en büyük sorunun yeni İhale Yasası olduğunu, bu yasayla üniversitelerin adım atmasının yavaşlatıldığını iddia etti.

DAÜ Yasasının da büyük sorun teşkil ettiğini ifade eden Osam, yasa hazırlanırken üniversitenin görüşlerinin dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Ülkede üniversite sayısının çok fazla arttığını belirterek bunu eleştiren Osam, ticaret insanlarının neden üniversite kurmaya çalıştığını sordu.