DAÜ 2017 – 2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’ne hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 30 Ocak 2018 Salı günü, saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek. DAÜ, büyük bir eğitim kurumu olarak öğrencisini karşılarken gösterdiği hassasiyeti ve heyecanı, öğrencilerini mezun ederken de göstermeye devam ediyor. DAÜ, 20 bini aşkın öğrenci sayısı ile akademik hayatın yanında sosyal ve kültürel hayata da yön verip lokomotif görevini üstlenen bir eğitim kurumu olarak, 1400’ün üzerinde mezun verecek olmanın heyecanını yaşıyor.

2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde, 1053 önlisans ve lisans öğrencisi, 364 yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) dahil toplam 106 farklı ülkeden gelen öğrencileri ile DAÜ, mezuniyet töreninin çoşkulu ve adına yakışır bir şekilde gerçekleşmesi için ilgili tüm birimlerle hazırlıklarını tamamladı.

Söz konusu törenin kusursuz olarak geçmesi için 29 Ocak 2018, Pazartesi günü, saat 09:00’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda genel bir prova düzenlenecek. Provanın ardından 2017 – 2018 Güz Dönemi mezunları ve ailelerinin onuruna, aynı gün saat 19:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde Mezuniyet Resepsiyonu gerçekleştirilecek.

30 Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek olan Mezuniyet Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2017 – 2018 Akdemik Yılı Güz Dönemi Mezunları adına Türkçe ve İngilizce gerçekleştirilecek olan öğrenci konuşmaları ile başlayacak. Geleneksel sembolik ağaç dikimi sonrasında ise Üniversite adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Protokol konuşmaları sonrasında Fakülte / Okul ve Bölüm birincilerine protokol tarafından verilen diploma ve ödüllerin ardından sırasıyla doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunlarına diplomalarının verilmesi ile tören devam edecek.

Tören, mezunların keplerini havaya atmasının ardından Türkiye’nin önde gelen müzik gruplarından Kolpa’nın vereceği konser ile sona erecek. DAÜ 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni BRT 2, Diyalog TV, Kıbrıs Genç TV, Sim TV ve DAÜ TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



