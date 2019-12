DAÜ, 2017 ve 2018 yılları için Yayın Başarı Plaket Ödülü Ve Araştırmacı Teşvik Ödülü ödül töreni düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 ve 2018 yıllarında Yayın Başarı Plaket Ödülü ve Araştırmacı Teşvik Ödülü almaya hak kazanan akademik personelini düzenlediği tören ile ödüllendirdi. 4 Aralık 2019 Çarşamba günü, saat 15:30’da, DAÜ Senato Toplantı Odası’nda düzenlenen tören ile 40 akademik personel ödüllerini teslim aldı. Söz konusu ödül töreninde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu hazır bulundu.

Yayın Başarı Plaket Ödülü Web of Science (SCI, SCI-Expanded, AHCI, SSCI) kapsamında 1 yıl içerisinde her Fakülte ve fakültesi olmayan Yüksekokullarda yayın puanları en yüksek olan araştırmacılara verilen plaket ödülüdür. Araştırma Destek Ofisi tarafından her yılın Mayıs ayında bir önceki yıl için her bir akademik personelin Web of Science dizinlerinde yapılan yayınları yazar sayılarını gözeterek incelenir ve akademik personelleri Fakülte veya Yüksekokullara göre toplam yayın puanları açısından en çoktan en aza göre sıralanır ve en yüksek puana sahip akademik personel ödülü almaya hak kazanır.

Araştırmacı Teşvik Ödülü ise bilimsel araştırmaları, eserleri ve etkinlikleri ile bilime ve sanata gelecekte evrensel düzeyde katkılarda bulunabilecek yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamış öğretim elemanlarına Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış Araştırma Teşvik İlkeleri doğrultusunda her yıl verilen ödüldür. Ödüle, her yılın Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılda tamamlanmış olan araştırma etkinlikleri esas alınarak en az üç farklı faaliyet türünden olması koşuluyla minimum başvuru puanını sağlayan adaylar başvurabilir. Başvurular, Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir ve ödülü almaya hak kazananlar belirlenir.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında Mühendislik Fakültesi’nin Estonya’da elde ettiği başarı ile söze başlamak istediğini belirterek tüm ekibi gönülden tebrik ettiğini bildirdi. 4-5 sene önce hayal ettiklerinin bugün gerçekleşmeye başladığını aktaran Prof. Dr. Osam, “Başarıların gelmesi bizleri mutlu eder, güzel şeyler paylaşılınca büyür” ifadelerini kullandı.

İşinizi Severek Yapın

Uzun bir süre önce Times Higher Education (THE) düşünce biçiminin herkes tarafından benimsenmeye başladığını aktaran Prof. Dr. Osam, THE başarısına ilaveten İşletme ve Turizm Fakülteleri’nin Shanghai Listesi’nde yer aldığını, bunun da daha iyiye gidildiğinin bir işareti olduğunu vurguladı.

Başarı ve ileriye gitmek için en önemli noktanın işi severek yapmak, kuruma sahip çıkmak ve başarılı işleri her zaman takdir edip destek çıkmak olduğunu aktaran Prof. Dr. Osam, bundan sonra da başarıların artarak devam edeceğine inandığını vurguladı. Prof. Dr. Osam konuşmasında “DAÜ’nün bugünlere gelmesinde sizlerin emekleri çok büyük. Üniversitemizi koyduğumuz hedefe ulaştırmaya çalışıyoruz. Siz değerli bilim insanlarının yolunuza devam etmenizi büyük bir arzu ve saygı ile isdirham ediyorum. Bilimsel normları kendi içimize çekelim ve hiçbir siyasi görüşü değerlendirmeyelim. Üniversiteler topluma hizmet için vardır. Hepinizin başarılarını gönülden tebrik eder devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

Tören Rektör Prof. Dr. Osam ve Rektör yardımcıları tarafından ödüllerin takdim edilmesi, toplu fotoğraf çekimi ve kokteyl ile sona erdi