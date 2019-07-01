DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni salı gecesi yapılıyor

Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 60 bine yaklaşmış olacak.

2100’ü aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni 2 Temmuz 2019 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları ve Sembolik Ağaç Dikim Töreni yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından ise Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları Hekimlik Andı içerek diplomalarını alacaklar. DAÜ Mezuniyet Töreni’ne KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile devlet ve hükümet temsilcileri de katılacak.

Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem Sahne Alacak

Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem’in sahne alması ile tören sona erecek. Mehmet Erdem, en sevilen şarkılarını DAÜ mezunları için seslendirecek.