  • BIST 99.782
  • Altın 252,579
  • Dolar 5,6433
  • Euro 6,3945
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni salı gecesi yapılıyor

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni için hazırlıklarını tamamladı. 2100’ü aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ile yeni mezunlar hayata atılacak.
DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni salı gecesi yapılıyor

Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 60 bine yaklaşmış olacak.

 

2100’ü aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni 2 Temmuz 2019 Salı günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları ve Sembolik Ağaç Dikim Töreni yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından ise Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları Hekimlik Andı içerek diplomalarını alacaklar. DAÜ Mezuniyet Töreni’ne KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile devlet ve hükümet temsilcileri de katılacak. 

 

Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem Sahne Alacak

Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem’in sahne alması ile tören sona erecek. Mehmet Erdem, en sevilen şarkılarını DAÜ mezunları için seslendirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Endişe Çağında Uluslararası İlişkiler Konferansı”Na DAÜ’den katılım28 Haziran 2019 Cuma 13:57
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tübitak yarışmasında 2. oldu27 Haziran 2019 Perşembe 15:36
  • DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında27 Haziran 2019 Perşembe 15:34
  • DAÜ, bir kez daha dünyanın en iyi genç üniversiteler sıralamasında27 Haziran 2019 Perşembe 15:32
  • DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Samsun’da Uluslararası Milli Mücadele Sempozyumu’na katıldı.26 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
  • DAÜ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne “Umut” oldu26 Haziran 2019 Çarşamba 13:29
  • DAÜ-SEM Yaz Kursları başlıyor25 Haziran 2019 Salı 16:47
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tübitak Proje Yarışması’nda finale kaldı25 Haziran 2019 Salı 16:35
  • İç Mimar Dündar Özişlek DAÜ İç Mimarlık öğrencileri ile buluştu24 Haziran 2019 Pazartesi 15:12
  • DAÜ-BTYO Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti21 Haziran 2019 Cuma 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti