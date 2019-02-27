DAÜ 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi öğrencilerine “merhaba” dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis, geçtiğimiz günlerde Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen “Hoş Geldiniz Partisi” ile 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde DAÜ’ye kayıt olan 1,000’i aşkın öğrenciye “Merhaba” dedi. Söz konusu partide öğrencilere seslenen DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, yeni öğrencileri DAÜ’yü tercih etmelerinden dolayı tebrik ederek, kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı. DAÜ’nün dünya çapında saygın bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tanova, yeni öğrencileri burada oldukları süre boyunca üniversitenin imajını korumaları konusunda cesaretlendirdi. Prof. Dr. Tanova, öğrencilere sıkı çalışmalarını ve diğer öğrencilerle kaynaşmalarını tavsiye etti.

Geleneksel Kıbrıs yemeklerinin sunulduğu etkinlikte, öğrenciler folklor dans performansı, Salsa dans performansı, Reggea grubu The Healers ve DJ Milad’ın performanslarıyla doyasıya dans ederek eğlendi.