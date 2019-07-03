DAÜ, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 51 farklı ülkeden 2,100’ü aşkın mezun verdi

Mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla tüm dünyadan canlı olarak izlendi. Her geçen yıl mezun sayısını artıran ve 40. yılını kutlayan DAÜ’nün, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunlar ile toplam mezun sayısı 60 bin’e yaklaşmış oldu. Tören aynı zamanda BRT Yaşam, Kıbrıs Genç TV, Ada TV ve Kıbrıs TV’den de canlı olarak da yayınlandı.

Yoğun Protokol Katılımı Gerçekleşti

Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, HP Milletvekili Mesut Genç, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmet Monguno, KKTC Doha Temsilcisi Tayseer Al-Shanableh ile Bolonya Üniversitesi Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Luca Mezzetti katıldı. Törene ayrıca, Uluslararası Üniversite temsilcileri, çok sayıda devlet yetkilisi, rektör yardımcıları, dekanlar, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile mezun aileleri katıldı.

Tören, mezunların stadyuma giriş yapması ve yerlerine yerleşmesinin ardından gerçekleştirilen Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. DAÜ mezunları adına gerçekleştirilen öğrenci konuşmalarının ardından Sembolik Ağaç Dikimi ile tören devam etti.

“En Üst Düzeyde Eğitim Aldınız”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; mezunlara seslenerek DAÜ’de yerel ve evrensel değerlere sahip çıkmayı, insana değer vermeyi, paylaşmayı, zorlukları birlikte aşmayı, her türlü canlıya hayat hakkı tanımayı, hak ve hukukun üstünlüğüne saygı duymayı, farklı kültürlere, dinlere, inançlara, gelenek-göreneklere saygılı davranmayı ve onları korumayı, her farklılığı evrenin bir değeri ve güzelliği olarak görmeyi KKTC’de yaşayarak öğrenmiş bulunduklarını, en üst düzeyde eğitim aldıklarını ve bu bakımdan iş hayatında başarılı olacaklarını vurguladı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Gözbebeği gibi baktığımız üniversitemizin 40. yılında gerçekleşen mezuniyet töreninde buluşabilmek bizim için gurur vesilesidir. Ülkemiz insanlarının 40 yıl önce kurduğu ve dünyada marka olan üniversitelerden biri olan DAÜ aracılığıyla çok kültürlü bir ortamda öğrendikleriniz önemlidir. 100 bin öğrenci hedefine ulaşmış KKTC’nin 150 bin öğrenci hedefine ulaşabilmesi için çalışıyoruz” dedi.

“Başarılı Olacağınız İnancındayım”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, konuşmasında şunları söyledi: “Ben de tam 40 yıl önce mezun oldum. İnsanlığa, memleketinize ve dünyaya hizmetleriniz olacaktır. Mutlaka başarılı olacağınıza inancım tamdır. Ailelerinize teşekkür ediyorum. Onların büyük fedakarlıklarıyla buralara kadar geldiniz ve bu güzel eğitimi aldınız. Bu güzel üniversiteden mezun olmanız sizleri bahtiyar etsin. Sizlere hayat boyu güzel bir gelecek, yüksek ideallerle insanlığa hizmet diliyorum. Bu duygularla sizleri kucaklıyorum” şeklinde konuştu.

“Yelkeniniz Rüzgarla Dolsun”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında böylesi törenlerde bulunmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “40. yılını tamamlamış bu güzide üniversitemizden mezun olarak ayrılmakta olan siz gençlere hayatınızın bu yeni döneminde en üstün başarı dileklerimi sunmak istiyorum. Yeni bir döneme yelken açıyorsunuz, yelkeniniz rüzgarla dolsun yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Akıncı öğrencilere seslenerek “Büyük Önder Atatürk’ün ilkelerini öğrenerek gidiyorsunuz. Bu ilkelerin en önemlisi ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesidir. Bu nedenle, gittiğiniz her yerde dünya barışına, bulunduğunuz ülkenin iç barışına ve huzuruna, demokrasisine, insan haklarına yapabileceğiniz her türlü katkıyı yapınız. Sevgili gençler, bu benim size en birinci tavsiyem olsun. Yolunuz açık olsun, sizlere en üstün başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri takdim edildi. Ardından, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora tarafından Hipokrat Yemini ettirildi. Tören, ön lisans ve lisans öğrencilerine diplomalarının takdim edilmesi ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem’in gerçekleştirdiği konser sonrasında sona erdi.