Söz konusu Mezuniyet Yürüyüşü’ne 2,600’e yakın mezun katıldı.

2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, öğretim görevlileri ve yönetsel personel ile öğrenci aileleri, meşalelerle ve hep bir ağızdan söyledikleri şarkılar eşliğinde, Mağusa Gelişim Akademisi önünden başlayıp üniversitenin önemli sembolik mekanlarından biri olan Atatürk Meydanı’na kadar yürüyerek Gazimağusa kentine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne veda ettiler. Yaklaşık 1 saat süren mezuniyet yürüyüşünün ardından mezunlar Atatürk Meydanı’nda toplandı. Coşkulu kalabalık meydanda mezuniyet kutlamalarına devam etti.