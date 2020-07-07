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DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 10-11 Temmuz’da Çevrimiçi Olarak Yapılacak

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DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 10-11 Temmuz’da Çevrimiçi Olarak Yapılacak
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 10-11 Temmuz’da Çevrimiçi Olarak Yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi süreci sebebiyle, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni çevrimiçi (online) olarak yapma kararı aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 71 farklı ülkeden 2 bin 232 ön lisans, lisans ve lisans üstü mezunun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ile yeni mezunlar hayata atılacak.

DAÜ’nün, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 63 bini geçmiş, mezun verdiği ülke sayısı ise toplamda 120’ye ulaşmış olacak.

Tören DAÜ’nün sosyal medya hesapları ve DAÜ TV’den yayınlanacak

Çevrimiçi olarak yapılacak olan 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, DAÜ’nün sosyal medya hesapları (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ile DAÜ TV’den tüm dünyaya yayınlanacak. lisansüstü mezuniyet Töreni, 10 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 14.00’te; ön lisans ve lisans mezuniyet töreni ise 11 Temmuz Cumartesi günü, saat 14.00’te yayınlanacak.

Çevrimiçi törenlerde; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer alacak.

Aynı zamanda, DAÜ fakülte dekanlarının mezunlara mesajları da tören programında yer alıyor.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde, mezunların fotoğrafları  yer alacak ve isimleri tek tek anons edilecek.

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