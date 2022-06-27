DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 5-6 Temmuz'da Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri 5-6 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılıyor. Lisansüstü Mezuniyet Töreni 5 Temmuz 2022, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılıyor. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 69 bine yaklaşmış olacak.

Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde 3 Temmuz 2022 Pazar günü, saat 19:00’da DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. DAÜ Rektörlük Havuz Başı’nda gerçekleştirilecek olan resepsiyona mezunların yanı sıra akademik ve yönetsel personel de katılacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 5 Temmuz’da 2021 - 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 5 Temmuz 2022 Salı günü, saat 19.00’da, DAÜ Rektörlük Binası Havuz Başı’nda gerçekleştirilecek. Törende 400’e yakın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak.

Ön Lisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 6 Temmuz’da Alacak

Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu törende ise yaklaşık 1800 mezuna diplomaları takdim edilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, daha sonra mezun öğrenciler adına konuşmalar ve protokol konuşmaları yer alacak. Ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından ise 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek.



Mezunlar Kente Veda Edecek



Mezuniyet törenlerinin kusursuz geçmesi adına 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü 16:00 – 18:00 saatleri arasında Rektörlük Havuz Başı’nda Lisansüstü Mezuniyet Töreni provası, 18:00 – 20:00 saatleri arasında ise DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Ön Lisans ve Lisans

Mezuniyet Töreni provası gerçekleştirilecek.



2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları mezuniyet provalarının ardından ise saat 20:00’de cübbelerini giyerek geleneksel mezuniyet yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda edecekler. Öğretim görevlileri ve yönetsel personelin katılımı ile gerçekleştirilecek olan kente veda yürüyüşü Salamis Yolu ile DAÜ Atatürk Meydanı arasında düzenlenecek.