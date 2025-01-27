  • BIST 9998.23
  • Altın 3169.924
  • Dolar 35.7318
  • Euro 37.6118
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

DAÜ 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 31 Ocak’ta

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 31 Ocak’ta mezuniyet töreni düzenleyecek
DAÜ 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 31 Ocak’ta

DAÜ 2024-2025 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ MEZUNİYET TÖRENİ 31 OCAK’TA YAPILIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni 31 Ocak 2025 Cuma günü, saat 10:30’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunlar ile toplam mezun sayısı 76 bine yakın olacak.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende mezun öğrenciler adına konuşmalar ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Tören, lisansüstü mezunlarına diplomaları ve tez danışmanlarına ödüllerinin takdim edilmesi ile devam edecek. Lisans ve ön lisans mezunlarına diplomalarının takdimi, keplerin havaya atılması ve DJ performansı ile mezuniyet töreni sona erecek. DAÜ, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde bine yakın mezun vermiş olacak.

 

2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 31 Ocak 2025 Cuma günü BRT 2 kanalından, ayrıca DAÜ TV’den ve sosyal medya platformlarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) canlı olarak yayınlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Mezunu Çağatay Kaan Eren’den Yeni Mezunlara İlham Veren Mesaj21 Ocak 2025 Salı 10:34
  • DAÜ Mezunu Aslıhan Bakırlı Millet’ten Uluslararası Kariyer Başarısı20 Ocak 2025 Pazartesi 10:55
  • DAÜ İç Mimarlık Bölümü, Yüksek Şeref ve Şeref Belge Törenini Düzenledi20 Ocak 2025 Pazartesi 10:42
  • DAÜ’de Winter Game Jam Heyecanı: Oyun Geliştirme Maratonu Tamamlandı17 Ocak 2025 Cuma 12:00
  • Gazi Üniversitesi’nden DAÜ’ye İş Birliği Ziyareti17 Ocak 2025 Cuma 11:32
  • DAÜ-PDRAM Güney Kampüsten "Yeni Yıla Anlamlı Bir Başlangıç" başlıklı atölye çalışması...15 Ocak 2025 Çarşamba 17:04
  • DAÜ Mimarlık bölümünden Yeniboğaziçi İlkokulu’na ziyaret...15 Ocak 2025 Çarşamba 17:02
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı15 Ocak 2025 Çarşamba 15:11
  • Nilgün Güney’in “Bohça” Sergisi DAÜ’de Sanatseverlerle Buluştu15 Ocak 2025 Çarşamba 14:49
  • DAÜ ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı İş Birliği Protokolü İmzaladı14 Ocak 2025 Salı 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti