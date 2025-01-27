DAÜ 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 31 Ocak’ta

DAÜ 2024-2025 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ MEZUNİYET TÖRENİ 31 OCAK’TA YAPILIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü, Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni 31 Ocak 2025 Cuma günü, saat 10:30’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2024 – 2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunlar ile toplam mezun sayısı 76 bine yakın olacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende mezun öğrenciler adına konuşmalar ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Tören, lisansüstü mezunlarına diplomaları ve tez danışmanlarına ödüllerinin takdim edilmesi ile devam edecek. Lisans ve ön lisans mezunlarına diplomalarının takdimi, keplerin havaya atılması ve DJ performansı ile mezuniyet töreni sona erecek. DAÜ, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde bine yakın mezun vermiş olacak.

2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 31 Ocak 2025 Cuma günü BRT 2 kanalından, ayrıca DAÜ TV’den ve sosyal medya platformlarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) canlı olarak yayınlanacak.