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DAÜ 23. Liselerarası Matematik Yarışması bireysel sonuçları açıklandı

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DAÜ 23. Liselerarası Matematik Yarışması bireysel sonuçları açıklandı
Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘23. Liselerarası Matematik Yarışması' düzenlendi.

Bu yıl yarışma, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK,  Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa TMK, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs TMK ve 20 Temmuz FL’den toplam 102 öğrencinin katılımı ile DAÜ’de yapıldı. Bireysel ve ekip eleme yarışması olarak iki kategoride gerçekleştirilen yarışmanın bireysel kategorisinde,

• Gazimağusa TMK’dan Arda Hepgüler ile Lefkoşa TMK’dan Ercem Yeşil Birinciliği paylaşırken,

• Gazimağusa TMK’dan Sermet Ersöz İkinci,

• Lefkoşa TMK’dan Ahmet Harper de Üçüncü oldular.

Bu yıl özel ödülleri almaya hak kazanan öğrenciler ise:

• Ömer Faruk Alp (BEAL) ‘‘Matematik Bölümü 23. Yıl Özel Ödülü’’,

• Kâmil Koca (20 Temmuz FL) “Onay Fadıl DEMİRCİLER Özel Ödülü”,

• Burcu Elif Yüce (Lefkoşa TMK) ‘‘Doç. Dr. Murat KİREZCİ Özel Ödülü”, 

• Can Yeşilmeşe (Lefkoşa TMK) “Doç. Dr. Peter KAS Özel Ödülü”,

• Ceren Erdoğan (19 Mayıs TMK) “Doç. Dr. Daoud S. DAOUD Özel Ödülü”olarak belirlendi.

Yarışmada ayrıca başarılı bulunan:

• Elmaziye Ramazan (Gazimağusa TMK),

• Tutku Küçük (Gazimağusa TMK),

• Fatma İrdem (Güzelyurt TMK),

• Bengin Kurtoğlu (Gazimağusa TMK),

• Zeynep Kemaloğulları (Lefkoşa TMK),

• Melis Çakar (Güzelyurt TMK) da “Başarı Belgesi” almaya hak kazandılar.

Ekip yarışmasında ise, ‘Gazimağusa Türk Maarif Koleji’, ‘Lefkoşa Türk Maarif Koleji’, ve ‘Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ ilk üç sırayı alarak doğrudan finalde yarışma hakkını elde ederken; ‘Güzelyurt Türk Maarif Koleji’, ‘19 Mayıs Türk Maarif Koleji’, ‘20 Temmuz Fen Lisesi’ ve ‘Namık Kemal Lisesi de yarı finalde yarışmaya hak kazandılar. Yarı finali kazanan okul finalde yarışacak dördüncü okul olacak.

YARI FİNAL ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILIYOR

Yarı final yarışması 19 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 10:30’da, final yarışması ise 21 Nisan 2017 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri dağıtılacak.

 

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