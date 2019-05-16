DAÜ 24. Bahar Festivali başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.’sü, bu yıl 15-18 Mayıs 2019 tarihlerinde, DAÜ Kampüsü’nde düzenleniyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek olan 24. DAÜ Bahar Festivali’nin temasının temelini, DAÜ’nün hayvan dostu kampüsü ve hayvanlara olan sevgisini yansıtan “DAÜ’lü Gommalar” sloganı oluşturuyor. “Gomma” kelimesi ada genelinde sıklıkla kullanılan konuşma diline özgü yerel bir kelime olup, arkadaş, ahbap ve kanka anlamlarını taşıyor. Bu tema ile tasarlanan festivalde, her biri birbirinden zengin içerikli birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik yer alıyor.

Kortej Yürüyüşü İle Başladı

24. DAÜ Bahar Festivali, 15 Mayıs 2019 tarihinde, saat 17:30’da, Mağusa Gençlik Akademisi önünden hareket edip üniversite kampüsü içerisinde tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Saat 19:00’da ise, Festival Alanı’nda, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek’in katılımları ile festivalin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından, VYK Başkanı Av. Boysan Boyra, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcıları festival stantlarını gezdi. Alan içerisine kurulan lunaparkta da DAÜ’lü öğrenciler ve KKTC halkı doyasıya eğlendi. Festival alanında DAÜ Arama Kurtarma Kulübü’nün Hava-i Hat İnişi, Fotoğrafçılık Kulübü’nün Karma Fotoğraf Sergisi, DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü’nün 8. Sanat Buluşması ve Gnctrkcll Rekreasyon Oyunları da yapıldı.

Koray Avcı’dan Muhteşem Performans

Saat 22:00’de ana sahneye çıkan Türkiye’nin sevilen sanatçısı Koray Avcı, katılımcılara muhteşem bir konser verdi. Gece boyunca kalabalığı coşturan Koray Avcı’nın konserinde DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu tamamen doldu.

Konser esnasında Özel Olimpiyatlar Türkiye Basketbol ekibinde yer alan çocukları sahneye davet eden Avcı, onlarla ‘selfie’ çekti ve sahnede kendileriyle sohbet etti. Coşkulu kalabalık özel minikleri dakikalarca alkışladı. Avcı, miniklere tek tek sarılarak fotoğraf çektirdi ve ardından konsere devam etti.

Muhteşem konser sonunda ünlü sanatçıya teşekkür plaketini DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu takdim etti. DAÜ 24. Bahar Festivali dopdolu programıyla 18 Mayıs 2019 Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan geceye kadar DAÜ’lü öğrencilere ve KKTC halkına birbirinden zengin içerikli etkinlikler