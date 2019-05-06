DAÜ, 24. Bahar festivali ve 40. Yıl etkinlikleri ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.’sü, bu yıl 15 – 18 Mayıs 2019 tarihleri arasında DAÜ Kampüsü’nde düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek olan 24. DAÜ Bahar Festivali ve DAÜ’nün kuruluşunun 40. Yılı’na özel yıl içerisinde yapılması planlanan etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgi vermek adına 7 Mayıs 2019 Salı günü, saat 12:30’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde, DAÜ Rektörlüğü Basın Toplantısı gerçekleştirecek.

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan söz konusu Basın Toplantısı ile 24. Bahar Festivali etkinlikleri ve DAÜ’nün 40. Yıl Etkinlikleri ile igili kamuoyunu bilgilendirmek amaçlanıyor.